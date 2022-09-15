ЕИБ перечислил Украине 500 млн евро немедленной помощи: на что пойдут деньги

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), банк ЕС, провел первые выплаты в рамках пакета экстренных мер солидарности на сумму 1,59 млрд евро. Украина получила первый транш на 500 млн евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕИБ.
Как отмечается в сообщении, первые выплаты в размере 500 млн евро помогут украинскому правительству покрыть первоочередные краткосрочные финансовые потребности, обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры. Средства также будут служить поддержкой для стратегических государственных предприятий "Укравтодор" и" Укрзализныця".
"Ремонт железнодорожного сообщения, дорог и мостов поможет Украине продолжать перевозку людей, груза и зерна. Поскольку Украина - один из крупнейших экспортеров зерна в мире, эти сверхважные меры будут способствовать восстановлению экономики страны и улучшению сообщения с ЕС.
Пакет поддержки в пределах Экстренных мер солидарности от ЕИБ размером 1,59 млрд евро, подкрепленный гарантиями из бюджета ЕС, состоит из двух блоков:
Первый пакет экстренной поддержки размером 668 млн евро был полностью перечислен в течение месяца после начала полномасштабной и неспровоцированной войны России против Украины.
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