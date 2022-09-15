ЄІБ надав Україні 500 млн євро негайної допомоги: на що підуть кошти

Як зазначається повідомленні, перші виплати у розмірі 500 млн євро допоможуть українському уряду покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури. Кошти також слугуватимуть підтримкою для стратегічних державних підприємств "Укравтодор" та "Укрзалізниця".

"Ремонт залізничного сполучення, доріг і мостів допоможе Україні продовжувати перевезення людей, вантажу та зерна. Оскільки Україна - один із найбільших експортерів зерна у світі, ці надважливі заходи сприятимуть відновленню економіки країни та покращенню сполучення із ЄС.

Пакет підтримки в межах Екстрених заходів солідарності від ЄІБ розміром 1,59 млрд євро, що підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, складається з двох блоків:

Негайна підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро, з яких 500 млн було перераховано 14 вересня 2022 року. Подальші виплати заплановані на найближчі дні.

Відновлення проектів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн євро. Фінансування цих проектів відбуватиметься по мірі їх виконання.

Перший пакет екстреної підтримки розміром 668 млн євро був повністю перерахований протягом місяця після початку повномасштабної та неспровокованої війни Росії проти України.