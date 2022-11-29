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ЄІБ допоможе Києву модернізувати метро і позбутися вагонів з Росії

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Київ, Вівторок 29 листопада 2022 07:58
ЄІБ допоможе Києву модернізувати метро і позбутися вагонів з Росії Фото: метро у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та місто Київ підписали меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення та модернізації транспортної інфраструктури української столиці. Поточна оцінна вартість проекту складає 450 мільйонів євро.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄІБ.

Проект покликаний допомогти Києву вже не залежати від рухомого складу російського метрополітену та відповідних запасних частин.

Зазначається, що на даний час 80% вагонів київського метрополітену - російського виробництва, причому більш ніж половина з них потребують модернізації, оновлення або заміни.

"Партнерство визнає гостру потребу інвестувати понад 450 мільйонів євро, щоб допомогти Києву модернізувати свій рухомий склад метро і покінчити з колишньою залежністю міста від постачання з Росії", - йдеться у релізі.

Меморандум про взаєморозуміння для координації подальшої співпраці з фінансування та підготовки пріоритетних інвестиційних проектів для Києва, які мають ключове значення для її повоєнного відновлення, було підписано під час Київського інвестиційного форуму 2022 року у Брюсселі.

Крім того, Київ та EIB Global, девелоперська філія Групи ЄІБ, почнуть підготовку низки інших проектів, що мають "життєво важливе значення для сталого міського розвитку", таких, як розширення Київського метрополітену з орієнтовною вартістю понад 500 мільйонів євро, та реконструкція соціального житла, що постраждало від російських бомбардувань.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, чи зупиниться метро у столиці у разі блекауту.

Також ми писали перед цим, що ЄІБ допоможе Харкову відновити трамвайне сполучення зруйноване війною.

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