ЕИБ поможет Киеву модернизировать метро и избавиться от вагонов из России
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и город Киев подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению и модернизации транспортной инфраструктуры украинской столицы. Текущая оценочная стоимость проекта составляет 450 миллионов евро.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕИБ.
Проект призван помочь Киеву перестать зависеть от подвижного состава российского метрополитена и соответствующих запасных частей.
Отмечается, что в настоящее время 80% вагонов киевского метрополитена - российского производства, причем более половины из них нуждаются в модернизации, обновлении или замене.
"Партнерство признает острую необходимость инвестировать более 450 миллионов евро, чтобы помочь Киеву модернизировать свой подвижной состав метро и покончить с прежней зависимостью города от поставок из России", - говорится в релизе.
Меморандум о взаимопонимании для координации дальнейшего сотрудничества по финансированию и подготовке приоритетных инвестиционных проектов для Киева, имеющих ключевое значение для ее послевоенного восстановления, был подписан во время Киевского инвестиционного форума 2022 года в Брюсселе.
Кроме того, Киев и EIB Global, девелоперский филиал Группы ЕИБ, начнут подготовку ряда других проектов, имеющих "жизненно важное значение для устойчивого городского развития", таких, как расширение Киевского метрополитена с ориентировочной стоимостью более 500 миллионов евро, и реконструкция социального жилья, пострадавшего от российских бомбардировок.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина объяснил, остановится ли метро в столице в случае блэкаута.
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