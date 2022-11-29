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ЕИБ поможет Киеву модернизировать метро и избавиться от вагонов из России

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Киев, Вторник 29 ноября 2022 07:58
ЕИБ поможет Киеву модернизировать метро и избавиться от вагонов из России Фото: метро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и город Киев подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению и модернизации транспортной инфраструктуры украинской столицы. Текущая оценочная стоимость проекта составляет 450 миллионов евро.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕИБ.

Проект призван помочь Киеву перестать зависеть от подвижного состава российского метрополитена и соответствующих запасных частей.

Отмечается, что в настоящее время 80% вагонов киевского метрополитена - российского производства, причем более половины из них нуждаются в модернизации, обновлении или замене.

"Партнерство признает острую необходимость инвестировать более 450 миллионов евро, чтобы помочь Киеву модернизировать свой подвижной состав метро и покончить с прежней зависимостью города от поставок из России", - говорится в релизе.

Меморандум о взаимопонимании для координации дальнейшего сотрудничества по финансированию и подготовке приоритетных инвестиционных проектов для Киева, имеющих ключевое значение для ее послевоенного восстановления, был подписан во время Киевского инвестиционного форума 2022 года в Брюсселе.

Кроме того, Киев и EIB Global, девелоперский филиал Группы ЕИБ, начнут подготовку ряда других проектов, имеющих "жизненно важное значение для устойчивого городского развития", таких, как расширение Киевского метрополитена с ориентировочной стоимостью более 500 миллионов евро, и реконструкция социального жилья, пострадавшего от российских бомбардировок.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина объяснил, остановится ли метро в столице в случае блэкаута.

Также мы писали перед этим, что ЕИБ поможет Харькову восстановить разрушенное войной трамвайное сообщение.

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