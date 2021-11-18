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Применяют дезинформацию. В СНБО предупредили, что мигрантов могут направить к украинской границе

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Украина, Четверг 18 ноября 2021 18:54
Применяют дезинформацию. В СНБО предупредили, что мигрантов могут направить к украинской границе Фото: мигрантов могут направить к украинской границе (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины предупреждает о возможных провокациях, направленных на перенаправление мигрантов на украинско-белорусский участок границы. Не исключена дезинформация, что некоторые страны-соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно только пересечь территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Среди беженцев около границы Польши ходят слухи, что Германия якобы готова их принять, но для этого людям нужно перейти границу Польши. Также, согласно этим слухам, с Германии приедут автобусы, которые перевезут беженцев через границу Польши.

В МВД и администрации Польши опровергают данную информацию. Там отмечают, что с помощью такой дезинформации мигрантов подстрекают к штурму польской границы.

Украинские эксперты не исключают, что такой же способ распространения ложной информации могут применить в сторону Украины, провоцируя беженцев пересечь границу страны.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, ЦПД направила рекомендации соответствующим органам власти относительно необходимости заблаговременно принять профилактические меры, в частности сформулировать сообщения на английском, арабском и других языках с информацией о нормах отечественного законодательства, регулирующего миграционные вопросы, и правовых последствиях незаконного пересечения границы. Сообщения должны быть предназначены для превентивного информирования лиц, которые могут пытаться незаконно пересечь украинско-белорусскую границу", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил профинансировать возвращение мигрантов, которые находятся на польско-белорусской границе, на родину. При этом он подчеркнул, что жить в ЕС их не пустят.

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