Ехали к "бабушке". В Одесской области мужчины пытались покинуть Украину в багажнике авто

В Одесской области пограничники задержали мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно покинуть Украину. Они твердили, что едут к "бабушке", однако злоумышленники направлялись на границу с Молдовой.

Отмечается, что недалеко от границы ночью был задержан автомобиль "Рено". В нем, кроме водителя, было четыре пассажира возрастом от 20 до 40 лет, еще двое мужчин были в багажнике. Они утверждали, что едут к "бабушке", но сказать точный адрес или имя родственницы не смогли.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителей был составлен административный протокол по ст. 204-1 КУоАП. Касательно водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дело по ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).