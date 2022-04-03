Їхали до "бабусі". В Одеській області чоловіки намагалися покинути Україну в багажнику авто

В Одеській області прикордонники затримали чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно покинути Україну. Вони запевнили, що їдуть до "бабусі", проте зловмисники прямували на кордон з Молдовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізмаїльський прикордонний загін.
Відзначається, що недалеко від кордону вночі був затриманий автомобіль "Рено". У ньому, крім водія, було чотири пасажири віком від 20 до 40 років, ще двоє чоловіків були в багажнику. Вони стверджували, що їдуть до "бабусі", але сказати точну адресу або ім'я родички не змогли.
За спробу незаконного перетину кордону на порушників було складено адміністративний протокол за ст. 204-1 КУпАП. Відносно водія вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Нагадавши, з початку війни в Україну повернулися приблизно 620 тисяч осіб, серед них багато дітей і жінок.
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