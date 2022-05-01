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Ехал в Приднестровье. Молдова не пустила в страну российского пропагандиста

Фото: пропагандиста развернули в аэропорту Кишинева (wikimedia.org)
Автор: Александр Мороз

Молдова не пропустила в страну корреспондента "РИА Новости" Артура Шайхутдинова. Он пытался без аккредитации попасть в Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Сообщается, что Шайхутдинова развернули на пункте контроля в аэропорту Кишинева, куда он прилетел из Стамбула. По его словам, причиной стало отсутствие аккредитации Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

Пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки подтвердила, что некоторым россиянам отказали во въезде.

"Такое решение приняли в связи с тем, что не были соблюдены законные условия для получения разрешения на пересечение государственной границы", - отметила она.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Россия готовит провокации на майские праздники в Приднестровье.

Также стало известно, что оккупанты в Тирасполе готовили спецвыпуск газеты ко 2 мая с обращением к президенту России Владимиру Путину.

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Российская ФедерацияМолдоваПриднестровье