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Їхав до Придністров'я. Молдова не пустила в країну російського пропагандиста

Фото: пропагандиста розвернули в аеропорту Кишинева (wikimedia.org)
Автор: Олександр Мороз

Молдова не пропустила в країну кореспондента "РИА Новости" Артура Шайхутдінова. Він намагався без акредитації потрапити в Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Повідомляється, що Шайхутдінова розвернули на пункті контролю в аеропорту Кишинева, куди він прилетів зі Стамбула. За його словами, причиною стала відсутність акредитації Міністерства закордонних справ і євроінтеграції Молдови.

Прес-секретар прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі підтвердила, що деяким росіянам відмовили у в'їзді.

"Таке рішення прийняли у зв'язку з тим, що не були дотримані законні умови для отримання дозволу на перетин державного кордону", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія готує провокації на травневі свята в Придністров'ї.

Також стало відомо, що окупанти в Тирасполі готували спецвипуск газети до 2 травня з зверненням до президента Росії Володимира Путіна.

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