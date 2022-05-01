Їхав до Придністров'я. Молдова не пустила в країну російського пропагандиста

Молдова не пропустила в країну кореспондента "РИА Новости" Артура Шайхутдінова. Він намагався без акредитації потрапити в Придністров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Повідомляється, що Шайхутдінова розвернули на пункті контролю в аеропорту Кишинева, куди він прилетів зі Стамбула. За його словами, причиною стала відсутність акредитації Міністерства закордонних справ і євроінтеграції Молдови.
Прес-секретар прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі підтвердила, що деяким росіянам відмовили у в'їзді.
"Таке рішення прийняли у зв'язку з тим, що не були дотримані законні умови для отримання дозволу на перетин державного кордону", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія готує провокації на травневі свята в Придністров'ї.
Також стало відомо, що окупанти в Тирасполі готували спецвипуск газети до 2 травня з зверненням до президента Росії Володимира Путіна.
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