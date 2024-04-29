У Єгипті на тижні відбудеться новий раунд переговорів про припинення вогню у Газі

Бойовики обговорять пропозицію про припинення вогню, передану ХАМАСу посередникам з Катару та Єгипту, а також відповідь Ізраїлю. Делегація, як очікується, відреагує на останню пропозицію Ізраїлю про поетапне перемир'я в Газі, зроблену в суботу.

За повідомленнями джерел, це включає угоду про звільнення менше 40 заручників в обмін на звільнення палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях, та про другий етап перемир'я, яке включає "період сталого спокою".

Після першого етапу Ізраїль дозволить вільне пересування між півднем і півночі Гази та часткове виведення ізраїльських військ з Гази, повідомило джерело.

Також обговорювалося збільшення темпів постачання гуманітарної допомоги, включаючи підготовку до відкриття нових контрольно-пропускних пунктів у Газі.

Переговори відбудуться між делегацією ХАМАСА, катарськими та єгипетськими посередниками для обговорення зауважень, зроблених групою щодо реакції Ізраїлю на її нещодавню пропозицію.

"ХАМАС має кілька питань, і він цікавиться відповіддю Ізраїлю на його пропозицію, який рух отримав від посередників у п'ятницю", - сказав чиновник джерелу.