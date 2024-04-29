В Египте на неделе состоится новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе

Боевики обсудят предложение о прекращении огня, переданное ХАМАСу посредникам из Катара и Египта, а также ответ Израиля. Делегация, как ожидается, отреагирует на последнее предложение Израиля о поэтапном перемирии в Газе, сделанное в субботу.

По сообщениям источников, это включает соглашение об освобождении менее 40 заложников в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, и о втором этапе перемирия, которое включает "период устойчивого спокойствия".

После первого этапа Израиль разрешит свободное передвижение между югом и севером Газы и частичный вывод израильских войск из Газы, сообщил источник.

Также обсуждалось увеличение темпов поставок гуманитарной помощи, включая подготовку к открытию новых контрольно-пропускных пунктов в Газе.

Переговоры состоятся между делегацией ХАМАСА, катарскими и египетскими посредниками для обсуждения замечаний, сделанных группой по поводу реакции Израиля на ее недавнее предложение.

"У ХАМАСА есть несколько вопросов, и он интересуется ответом Израиля на его предложение, которое движение получило от посредников в пятницу", - сказал чиновник источнику.