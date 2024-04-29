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В Египте на неделе состоится новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе

Фото: в Египте на неделе состоится новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе(GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В понедельник 29 апреля Египет посетит делегация боевиков ХАМАС для проведения нового раунда переговоров о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Боевики обсудят предложение о прекращении огня, переданное ХАМАСу посредникам из Катара и Египта, а также ответ Израиля. Делегация, как ожидается, отреагирует на последнее предложение Израиля о поэтапном перемирии в Газе, сделанное в субботу.

По сообщениям источников, это включает соглашение об освобождении менее 40 заложников в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, и о втором этапе перемирия, которое включает "период устойчивого спокойствия".

После первого этапа Израиль разрешит свободное передвижение между югом и севером Газы и частичный вывод израильских войск из Газы, сообщил источник.

Также обсуждалось увеличение темпов поставок гуманитарной помощи, включая подготовку к открытию новых контрольно-пропускных пунктов в Газе.

Переговоры состоятся между делегацией ХАМАСА, катарскими и египетскими посредниками для обсуждения замечаний, сделанных группой по поводу реакции Израиля на ее недавнее предложение.

"У ХАМАСА есть несколько вопросов, и он интересуется ответом Израиля на его предложение, которое движение получило от посредников в пятницу", - сказал чиновник источнику.

 

Война в Израиле

Боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Террористы убивали и захватывали мирных жителей. Израиль объявил войну в Секторе Газа по ликвидации ХАМАС.

К слову, 26 апреля Египет возобновил переговоры о прекращении огня в Секторе Газа.

Ранее стало известно, что Израиль предупредил террористов ХАМАС о проведении масштабной военной операции в городе Рафах, если боевики не согласятся на ультиматум.

Напомним, что неделю назад по информации издания The Times of Israel, ЦАХАЛ совершил рейд на Западном Берегу.

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ХАМАСЕгипетИзраильСектор Газа