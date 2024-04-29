У Єгипті на тижні відбудеться новий раунд переговорів про припинення вогню у Газі
У понеділок, 29 квітня, Єгипет відвідає делегація бойовиків ХАМАС для проведення нового раунду переговорів про припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Бойовики обговорять пропозицію про припинення вогню, передану ХАМАСу посередникам з Катару та Єгипту, а також відповідь Ізраїлю. Делегація, як очікується, відреагує на останню пропозицію Ізраїлю про поетапне перемир'я в Газі, зроблену в суботу.
За повідомленнями джерел, це включає угоду про звільнення менше 40 заручників в обмін на звільнення палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях, та про другий етап перемир'я, яке включає "період сталого спокою".
Після першого етапу Ізраїль дозволить вільне пересування між півднем і півночі Гази та часткове виведення ізраїльських військ з Гази, повідомило джерело.
Також обговорювалося збільшення темпів постачання гуманітарної допомоги, включаючи підготовку до відкриття нових контрольно-пропускних пунктів у Газі.
Переговори відбудуться між делегацією ХАМАСА, катарськими та єгипетськими посередниками для обговорення зауважень, зроблених групою щодо реакції Ізраїлю на її нещодавню пропозицію.
"ХАМАС має кілька питань, і він цікавиться відповіддю Ізраїлю на його пропозицію, який рух отримав від посередників у п'ятницю", - сказав чиновник джерелу.
Війна в Ізраїлі
Бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Терористи вбивали та захоплювали мирних жителів. Ізраїль оголосив війну у Секторі Газа з ліквідації ХАМАС.
До слова, 26 квітня Єгипет відновив переговори про припинення вогню в Секторі Газа.
Раніше стало відомо, що Ізраїль попередив терористів ХАМАС про проведення масштабної військової операції у місті Рафах, якщо бойовики не погодяться на ультиматум.
Нагадаємо, що тиждень тому, за інформацією видання The Times of Israel, ЦАХАЛ здійснив рейд на Західному Березі.
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