У Єгипті перекинувся автобус з туристами: серед постраждалих є українці

Як повідомлялось, у жовтні у Польщі, поблизу українського кордону, сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці.

А в липні в Молдові рейсовий автобус, що прямував з Кишинева до Києва, зіткнувся з легковим авто. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

А у травні у Гданську (Польща) два українські підлітки загинули в ДТП. Хлопці, тікаючи від поліції, на шаленій швидкості влетіли в дерево.

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