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У Єгипті перекинувся автобус з туристами: серед постраждалих є українці

Фото: у Єгипті перекинувся автобус із туристами, постраждали українці (cairo24.com)
Автор: Наталія Гурковська

У районі міста Рас-Сідр, на сході Єгипту, трапилася ДТП, в якій перекинувся автобус з туристами. Постраждали понад 40 людей, серед яких українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cairo24.

"Кімната рятувальних операцій Управління безпеки Синайського полуострова отримала повідомлення від рятувальної поліції, в якому вказується, що в Рас-Сідр перекинувся автобус", - пише видання.

Машини швидкої допомоги негайно вирушили до місця повідомлення, щоб транспортувати поранених до лікарні для надання необхідної допомоги.

 

За даними ЗМІ, серед постраждалих туристів є українці. Також троє - з Казахстану, троє - з Азербайджану та четверо - з Єгипту.

Як повідомлялось, у жовтні у Польщі, поблизу українського кордону, сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці.

А в липні в Молдові рейсовий автобус, що прямував з Кишинева до Києва, зіткнувся з легковим авто. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

А у травні у Гданську (Польща) два українські підлітки загинули в ДТП. Хлопці, тікаючи від поліції, на шаленій швидкості влетіли в дерево.

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