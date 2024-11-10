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В Египте перевернулся автобус с туристами: среди пострадавших есть украинцы

Фото: в Египте перевернулся автобус с туристами, пострадали украинцы (cairo24.com)
Автор: Наталия Гурковская

В районе города Рас-Сидр, на востоке Египта, произошло ДТП, в котором перевернулся автобус с туристами. Пострадали больше 40 человек, среди которых украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cairo24.

"Комната спасательных операций Управления безопасности Синайского полуострова получила сообщение от спасательной полиции, в котором указывается, что в Рас-Сидр опрокинулся автобус", - пишет издание.

Машины скорой помощи немедленно отправились к месту сообщения, чтобы транспортировать раненых в больницу для оказания необходимой помощи.

 

По данным СМИ, среди пострадавших туристов есть украинцы. Также трое - из Казахстана, трое из Азербайджана и четверо из Египта.

Как сообщалось, в октябре в Польше, вблизи украинской границы, произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы.

А в июле в Молдове рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с легковым авто. В результате аварии погибли два человека.

А в мае в Гданьске (Польша) два украинских подростка погибли в ДТП. Парни, убегая от полиции, на бешеной скорости влетели в дерево.

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