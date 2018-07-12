У Єгипті при зіткненні автобуса з автомобілем загинули десять чоловік

У ДТП травми отримали 25 осіб

В Єгипті десять людей загинули і 25 постраждали в результаті аварії на трасі Мерса-Матрух - Олександрія. Про це повідомляє портал Youm7.

Так, автобус зіткнувся із автомобілем, який був навантажений кам'яною сіллю. У дорожньо-транспортній пригоді також постраждали діти.

На дорозі у зв'язку з ДТП призупинено рух.

Зазначено, що причиною аварії послужило перевищення водієм автобуса допустимої швидкості. Після зіткнення з автомобілем з причепом автобус перекинувся.

Нагадаємо, в лютому в Єгипті загинули щонайменше 11 осіб і ще 32 отримали поранення в результаті ДТП.

Аварія сталася на трасі на південь від Каїра. Повідомлялося, що аварія сталася в провінції Мінья, у дорожньо-транспортну пригоду потрапили кілька автомобілів.

Зазначалося, що на місці аварії працювали близько 15 бригад швидкої допомоги. Деякі з поранених перебували в тяжкому стані.

Крім того, в серпні минулого року в результаті зіткнення двох поїздів в місті Олександрія (Єгипет) загинули 49 людей. Число поранених склало 179 осіб. Генеральний прокурор Єгипту Набив Садок заявив про термінове розслідування інциденту.