В Египте в результате схода пассажирского поезда пострадали 6 человек

Железнодорожное движение в настоящий момент приостановлено

В результате схода пассажирского поезда с рельсов в провинции Асуан на юге Египта госпитализированы шесть человек. Об этом сообщает Youm7 со ссылкой на замминистра здравоохранения провинции Ихаба Ханафи.

Так, согласно информации издания, инцидент произошел возле города Ком-Омбо.

Сообщается, что несколько вагонов поезда № 982, следовавшего из Каира в город Асуан, сошли с рельсов.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры Египта.

Железнодорожное движение по направлению в настоящий момент приостановлено.

Фото: авария пассажирского поезда в Египте

Напомним, ранее, 8 июля, произошла авария пассажирского поезда в турецкой провинции Текирдар в районе Чорлу.

Поезд, следовавший из Стамбула в Узункепрю, сошел с рельсов и пять вагонов опрокинулись.

Согласно данным Министерства транспорта Турции, авария произошла из-за смягчения почвы в результате проливных дождей. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи. Для эвакуации раненых в район были направлены военные вертолеты.

В результате аварии погибли 24 человека, еще 338 получили ранения.