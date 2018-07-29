В Египте в результате схода пассажирского поезда пострадали 6 человек
Железнодорожное движение в настоящий момент приостановлено
В результате схода пассажирского поезда с рельсов в провинции Асуан на юге Египта госпитализированы шесть человек. Об этом сообщает Youm7 со ссылкой на замминистра здравоохранения провинции Ихаба Ханафи.
Так, согласно информации издания, инцидент произошел возле города Ком-Омбо.
Сообщается, что несколько вагонов поезда № 982, следовавшего из Каира в город Асуан, сошли с рельсов.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры Египта.
Железнодорожное движение по направлению в настоящий момент приостановлено.
Фото: авария пассажирского поезда в Египте
Напомним, ранее, 8 июля, произошла авария пассажирского поезда в турецкой провинции Текирдар в районе Чорлу.
Поезд, следовавший из Стамбула в Узункепрю, сошел с рельсов и пять вагонов опрокинулись.
Согласно данным Министерства транспорта Турции, авария произошла из-за смягчения почвы в результате проливных дождей. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи. Для эвакуации раненых в район были направлены военные вертолеты.
В результате аварии погибли 24 человека, еще 338 получили ранения.