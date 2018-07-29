У Єгипті в результаті сходу пасажирського поїзда постраждали 6 людей

Залізничний рух на даний момент припинено

В результаті сходу пасажирського поїзда з рейок в провінції Асуан на півдні Єгипту госпіталізовано шість чоловік. Про це повідомляє Youm7 з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я провінції Іхаб Ханафі.

Так, згідно з інформацією видання, інцидент стався біля міста Ком-Омбо.

Повідомляється, що кілька вагонів поїзда № 982, що прямував з Каїра до міста Асуан, зійшли з рейок.

На місці події працюють співробітники поліції і прокуратури Єгипту.

Залізничний рух у напрямку на даний момент припинено.

Фото: аварія пасажирського поїзда в Єгипті

Нагадаємо, раніше, 8 липня, сталася аварія пасажирського поїзда в турецькій провінції Текирдар в районі Чорлу.

Поїзд, що слідував зі Стамбула в Узункепрю, зійшов з рейок і п'ять вагонів перекинулися.

Згідно з даними Міністерства транспорту Туреччини, аварія сталася через пом'якшення грунту в результаті проливних дощів. На місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги. Для евакуації поранених в район були направлені військові вертольоти.

В результаті аварії загинули 24 людини, ще 338 отримали поранення.