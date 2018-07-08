В Турции перевернулся пассажирский поезд, погибло десять человек

Еще 73 получили ранения

В турецкой провинции Текирдаг в районе Чорлу сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов пассажирского поезда, в результате чего погибло десять человек, еще 73 получили ранения. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Турции Еюп Гмюш, сообщает Anadolu.

Так, по данным Минтранспорта Турции, авария произошла из-за смягчения почвы в результате проливных дождей. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи. Для эвакуации раненых в район направлены военные вертолеты.

"Есть много пострадавших. В связи с тем, что труднопроходимая местность, в район привлечено спецтехнику. Большая часть раненых эвакуирована из зоны происшествия. Есть информация, что катастрофа произошла в результате проливных дождей", - сказал губернатор Текирдага.

Правительство Турции подтвердил информацию о многочисленных жертвах и пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Текирдаге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австрии поезд сошел с рельсов из-за превышение скорости.