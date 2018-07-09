Авария с пассажирским поездом в Турции: количество погибших увеличилось до 24

Причина аварии - проливные дожди

Колличество жерт в результате аварии пассажирского поезда в турецкой провинции Текирдар в районе Чорлу увеличилось до 24 человек. Еще 338 человек пострадали, сообщает издание CNN Turk.

Всего в поезде находились 362 пассажира и 6 членов персонала.

Как сообщает издание, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Отметим, авария произошла вчера, 8 июля. Поезд, следовавший из Стамбула в Узункепрю, сошел с рельсов и пять вагонов опрокинулись.

Согласно данным Министерства транспорта Турции, авария произошла из-за смягчения почвы в результате проливных дождей. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи. Для эвакуации раненых в район направлены военные вертолеты.