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Авария с пассажирским поездом в Турции: количество погибших увеличилось до 24

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 08:45
Фото: в Турции перевернулся пассажирский поезд (aa.com.tr)
Фото: в Турции перевернулся пассажирский поезд (aa.com.tr)

Причина аварии - проливные дожди

Колличество жерт в результате аварии пассажирского поезда в турецкой провинции Текирдар в районе Чорлу увеличилось до 24 человек. Еще 338 человек пострадали, сообщает издание CNN Turk.

Всего в поезде находились 362 пассажира и 6 членов персонала.

Как сообщает издание, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Отметим, авария произошла вчера, 8 июля. Поезд, следовавший из Стамбула в Узункепрю, сошел с рельсов и пять вагонов опрокинулись.

Согласно данным Министерства транспорта Турции, авария произошла из-за смягчения почвы в результате проливных дождей. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи. Для эвакуации раненых в район направлены военные вертолеты.

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Теги публикации: поезд, Турция, авария, спасатели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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