ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Египте произошел пожар в церкви. Более 40 человек погибли

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 14:51
В Египте произошел пожар в церкви. Более 40 человек погибли Фото: в Египте произошел пожар в церкви twitter.com/anadoluagency)
Автор: Сергей Пышкин

В густонаселенном районе Каира произошел пожар в церкви. В результате инцидента погибли по меньшей мере 41 человек, также есть раненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Пожар произошел во время утренней службы.

Причина возгорания в церкви Абу Сефейн пока окончательно не установлена. Согласно заявлению полиции, первоначальное расследование указывает на короткое замыкание электропроводки.

"Я внимательно слежу за развитием событий, связанных с трагической аварией. Я поручил всем заинтересованным государственным органам и учреждениям принять все необходимые меры и немедленно заняться этой аварией и ее последствиями", - написал президент Абдель Фаттах Ас-Сиси.

По предварительным данным в результате пожара погибли по меньшей мере 41 человек, 14 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Египет
NEWS
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей