В Египте произошел пожар в церкви. Более 40 человек погибли
В густонаселенном районе Каира произошел пожар в церкви. В результате инцидента погибли по меньшей мере 41 человек, также есть раненые.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Пожар произошел во время утренней службы.
Причина возгорания в церкви Абу Сефейн пока окончательно не установлена. Согласно заявлению полиции, первоначальное расследование указывает на короткое замыкание электропроводки.
"Я внимательно слежу за развитием событий, связанных с трагической аварией. Я поручил всем заинтересованным государственным органам и учреждениям принять все необходимые меры и немедленно заняться этой аварией и ее последствиями", - написал президент Абдель Фаттах Ас-Сиси.
По предварительным данным в результате пожара погибли по меньшей мере 41 человек, 14 человек получили ранения.
41 dead in a fire in #Giza coty of #Egypt in a church. #Cairo pic.twitter.com/8znxT6zlyI— Public Press BD (@bd_public) August 14, 2022
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