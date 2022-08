В Египте произошел пожар в церкви. Более 40 человек погибли

Пожар произошел во время утренней службы.

Причина возгорания в церкви Абу Сефейн пока окончательно не установлена. Согласно заявлению полиции, первоначальное расследование указывает на короткое замыкание электропроводки.

"Я внимательно слежу за развитием событий, связанных с трагической аварией. Я поручил всем заинтересованным государственным органам и учреждениям принять все необходимые меры и немедленно заняться этой аварией и ее последствиями", - написал президент Абдель Фаттах Ас-Сиси.

По предварительным данным в результате пожара погибли по меньшей мере 41 человек, 14 человек получили ранения.

41 dead in a fire in #Giza coty of #Egypt in a church. #Cairo pic.twitter.com/8znxT6zlyI