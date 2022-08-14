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В Єгипті сталася пожежа в церкві. Більше 40 людей загинули

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Неділя 14 серпня 2022 14:51
В Єгипті сталася пожежа в церкві. Більше 40 людей загинули Фото: в Єгипті сталася пожежа в церкві (twitter.com/anadoluagency)
Автор: Сергій Пишкін

В густонаселеному районі Каїра сталася пожежа в церкві. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 41 людина, також є поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Пожежа сталася під час ранкової служби.

Причина займання в церкві Абу Сефейн наразі остаточно не встановлена. Згідно із заявою поліції, початкове розслідування вказує на коротке замикання електропроводки.

"Я уважно стежу за розвитком подій, пов'язаних із трагічною аварією. Я доручив усім зацікавленим державним органам та установам вжити всіх необхідних заходів і негайно зайнятися цією аварією та її наслідками", - написав президент Абдель Фаттах Ас-Сісі.

За попередніми даними внаслідок пожежі загинули щонайменше 41 людина, 14 людей отримали поранення.

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