В Єгипті сталася пожежа в церкві. Більше 40 людей загинули

Фото: в Єгипті сталася пожежа в церкві (twitter.com/anadoluagency)

В густонаселеному районі Каїра сталася пожежа в церкві. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 41 людина, також є поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Пожежа сталася під час ранкової служби. Причина займання в церкві Абу Сефейн наразі остаточно не встановлена. Згідно із заявою поліції, початкове розслідування вказує на коротке замикання електропроводки. "Я уважно стежу за розвитком подій, пов'язаних із трагічною аварією. Я доручив усім зацікавленим державним органам та установам вжити всіх необхідних заходів і негайно зайнятися цією аварією та її наслідками", - написав президент Абдель Фаттах Ас-Сісі. За попередніми даними внаслідок пожежі загинули щонайменше 41 людина, 14 людей отримали поранення. 41 dead in a fire in #Giza coty of #Egypt in a church. #Cairo pic.twitter.com/8znxT6zlyI — Public Press BD (@bd_public) August 14, 2022