В Єгипті сталася пожежа в церкві. Більше 40 людей загинули

Пожежа сталася під час ранкової служби.

Причина займання в церкві Абу Сефейн наразі остаточно не встановлена. Згідно із заявою поліції, початкове розслідування вказує на коротке замикання електропроводки.

"Я уважно стежу за розвитком подій, пов'язаних із трагічною аварією. Я доручив усім зацікавленим державним органам та установам вжити всіх необхідних заходів і негайно зайнятися цією аварією та її наслідками", - написав президент Абдель Фаттах Ас-Сісі.

За попередніми даними внаслідок пожежі загинули щонайменше 41 людина, 14 людей отримали поранення.

41 dead in a fire in #Giza coty of #Egypt in a church. #Cairo pic.twitter.com/8znxT6zlyI