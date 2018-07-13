В Єгипті прогримів вибух біля аеропорту Каїра

Вибухнули паливні резервуари поза периметром аеропорту

У Єгипті біля аеропорту Каїра прогримів вибух у двох паливних резервуарах. Про це повідомило Reuters.

При цьому міністр цивільної авіації країни заявив, що робота аеропорту триває в штатному режимі.

З його слів, вибух стався на паливних резервуарах, які розташовані поза периметром аеропорту.

Водночас Єгипетське державне телебачення повідомило, що до місця пожежі прибули вогнеборці, які локалізували вогонь, і карети швидкої допомоги, але про постраждалих поки не повідомляється.

Єгипетська влада розслідують інцидент.

Нагадаємо, в Єгипті десять людей загинули, 25 постраждали в результаті аварії на трасі Мерса-Матрух - Александрія. Автобус зіткнувся з автомобілем, який був навантажений кам'яною сіллю. Причиною аварії стало перевищення водієм автобуса допустимої швидкості, після зіткнення з автомобілем з причепом автобус перекинувся.