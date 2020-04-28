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В Египте продлили чрезвычайное положение еще на три месяца

Новости » Общество     28.04.2020 - 05:31
В Египте продлили чрезвычайное положение еще на три месяца
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Следить за исполнением решения властей Египта будет армия

Чрезвычайное положение в Египте продлили еще на три месяца. Соответсвующее решение принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщает Eg24.

Отмечается, что решение принято "всвязи с угрозами безопасности и здоровью граждан". Документ опубликован в официальной газете. Также продлен режим комендантского часа в ряде районов севера Синайского полуострова.

"Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Египта на три месяца с 1:00 (по местному времени) 28 апреля... после рассмотрения точки зрения кабинета министров и ввиду опасных условий, связанных с безопасностью и здоровьем граждан", - говорится в указе.

Согласно документу, исполнять его поручили не только полиции, но и вооруженным силам Египта, которые "должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан".

Напомним, режим ЧП из-за эпидемии коронавируса до 23 июня также продлили в Албании.

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