Албания продлила чрезвычайное положение до 23 июня

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Bнициативу о продлении чрезвычайного положения в парламент внес премьер Эди Рама

Парламент Албании поддержал продление чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса до 23 июня. Об этом сообщает издание Albanian Daily news.

Сообщается, что инициативу о продлении чрезвычайного положения в парламент внес премьер и лидер правящей Социалистической партии Эди Рама. Оппозиционная Демократическая партия выразила сомнения в необходимости такого шага, поскольку не проводились консультации с экспертами.

Продолжение чрезвычайного положения было утверждено 91 депутатом, пять проголосовали против и еще трое воздержались.

Заседание албанского парламента проходило при суровых мерах безопасности. Все депутаты и члены правительства были в перчатках и защитных масках, а также соблюдали дистанцию.

Напомним, 11 марта в Албании подтвердили первую смерть от коронавируса. Так, умер 73-летний пациент, который страдал также от хронических заболеваний сердца и легких.

Кроме того, о первых случаях заболевания коронавирусом в Албании сообщили 9 марта. Тогда сообщили, что новым вирусом заболели отец и сын, которые недавно вернулись из Италии.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров распорядился выделить 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании. При этом отмечается, что такое решение было принято согласно указу президента.