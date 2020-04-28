В Єгипті продовжили надзвичайний стан ще на три місяці

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Стежити за виконанням рішення влади Єгипту буде армія

Надзвичайний стан в Єгипті продовжили ще на три місяці. Відповідне рішення прийняв президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Про це повідомляє Eg24.

Наголошується, що рішення прийнято "у зв'язку із загрозами безпеці та здоров'ю громадян". Документ опублікований в офіційній газеті. Також продовжено режим комендантської години в ряді районів на півночі Синайського півострова.

"Надзвичайний стан оголошується на всій території Єгипту на три місяці з 1:00 (за місцевим часом) 28 квітня... після розгляду точки зору кабінету міністрів і зважаючи на небезпечність умов, пов'язаних зі здоров'ям громадян", - йдеться в указі.

Згідно з документом, виконувати його доручили не тільки поліції, але і збройним силам Єгипту, які "повинні робити все необхідне для протидії тероризму та його фінансування, стежити за збереженням приватного та громадського майна, захищати життя громадян".

Нагадаємо, режим НС через епідемію коронавірусу до 23 червня також продовжили в Албанії.