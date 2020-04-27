В Казахстане продлили чрезвычайное положение до 11 мая

Фото: Касым-Жомарт Токаев (ca news org)

Режим ЧП может быть продлен в случае новой вспышки эпидемии

В Казахстане приняли решение о продлении чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса до 11 мая. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает пресс-служба президента.

По его словам, чрезвычайное положение может быть продлено в случае новой массовой вспышки эпидемии.

"В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится", - говорится в заявлении президента.

Напомним, чрезвычайное положение в Казахстане из-за коронавируса было введено с 16 марта. Изначально режим ЧП должен был завершиться 15 апреля. В этот период в стране введен карантин, усилена охрана общественного порядка и особо важных государственных и стратегических объектов. Также временно закрыты торговые центры, кинотеатры и выставки и запрещены массовые мероприятия.

Также РБК-Украина писало, что во Франции за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 242 человек, что является самым низким показателем летальных случаев за последние 5 недель.

Кроме этого сообщалось, что в настоящее время в Китае почти ликвидировали коронавирус. Так, в китайских больницах осталось 1011 пациентов. За минувшие сутки в стране было выявлено лишь два случая заражения коронавирусом.