В Египте поддержали продление президентского срока

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По данным избирательной комиссии страны, 88,83% граждан поддержали поправки

Жители Египта на референдуме одобрили поправки к конституции страны, которые увеличивают президентский срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным избирательной комиссии страны, 88,83% граждан поддержали поправки.

Отметим, на референдуме египтяне должны были проголосовать за конституционные изменения, которые потенциально позволят президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси остаться на своем посту до 2030 года. Референдум продолжался несколько дней.

На прошлой неделе парламент утвердил поправки к конституции касательно продления срока полномочий президента с четырех до шести лет. Положение о том, что президент имеет право переизбираться не более двух сроков подряд, остается в силе.

В соответствии с решением избирательной комиссии, граждане Египта должны были проголосовать по каждой статье отдельно. Внутри страны референдум продлился до 22 апреля включительно, проживающие за рубежом египтяне голосовали с 19 по 21 апреля.

Итоги рефендума должны быть обнародованы не позднее 27 апреля.

Добавим, что 63-летний Абдель Фатах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Египте в марте 2018 года прошли трехдневные выборы президента страны. Кандидатов на эту должность было два - действующий президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси и лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.