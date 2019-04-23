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В Єгипті підтримали продовження президентського терміну

Новини » Політика    23.04.2019 - 22:42
В Єгипті підтримали продовження президентського терміну
Ілюстративне фото (pixabay.com)

За даними виборчої комісії країни, 88,83% громадян підтримали поправки

Мешканці Єгипту на референдумі схвалили поправки до конституції країни, які збільшують президентський термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними виборчої комісії країни, 88,83% громадян підтримали поправки.

Зазначимо, на референдумі єгиптяни повинні були проголосувати за конституційні зміни, які потенційно дозволять президенту Абдель Фаттаху ас-Сісі залишитися на своєму посту до 2030 року. Референдум тривав кілька днів.

Минулого тижня парламент затвердив поправки до конституції щодо продовження терміну повноважень президента з чотирьох до шести років. Положення про те, що президент має право переобиратися не більше двох термінів поспіль, залишається в силі.

Згідно з рішенням виборчої комісії, громадяни Єгипту повинні були проголосувати за кожною статтею окремо. Всередині країни референдум тривав до 22 квітня включно, які проживають за кордоном єгиптяни голосували з 19 по 21 квітня.

Підсумки рефендума повинні бути оприлюднені не пізніше 27 квітня.

Додамо, що 63-річний Абдель Фатах ас-Сісі очолює Єгипет з червня 2014 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Єгипті в березні 2018 року пройшли триденні вибори президента країни. Кандидатів на цю посаду було двоє - чинний президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі і лідер партії "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

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