В Египте проходят трехдневные выборы президента

Оппозиция участия в выборах решила не брать

В Египте в понедельник, 26 марта, начались трехдневные выборы президента страны. Кандидатов на эту должность два - действующий президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси и лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса, передает DW.

Голосование на выборах будет происходить в течение трех дней - с 26 до 28 марта, а окончательные результаты выборов должны быть объявлены до 2 апреля.

Проголосовать за одного из кандидатов имеют право около 60 млн граждан страны.

что касается прогнозов, то политологи предсказывают победу действующему президенту, а другого кандидата считают техническим. Причиной таких прогнозов является то, что Муса является малоизвестными в Египте и до выборов был сторонником Абдель Фатах ас-Сиси. К тому же, на участие в выборах Муса зарегистрировался за последние 15 минут перед закрытием приема заявлений.

Оппозиция участия в выборах решила не брать и обвинила действующую власть в репрессиях.

Добавим, что 63-летний Абдель Фатах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года.

Напомним, недавно сообщалось, что президент Мьянмы Тхин Чжо 21 марта 2018 года подал в отставку после двух лет правления. 71-летний глава государства заявил о том, что уходит со своего поста, чтобы "отдохнуть".