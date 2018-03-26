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В Египте проходят трехдневные выборы президента

НовостиПолитика    26.03.2018 - 12:58
Фото: выборы президента в Египте (twitter.com/ArabyOrg)
Фото: выборы президента в Египте (twitter.com/ArabyOrg)

Оппозиция участия в выборах решила не брать

В Египте в понедельник, 26 марта, начались трехдневные выборы президента страны. Кандидатов на эту должность два - действующий президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси и лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса, передает DW.

Голосование на выборах будет происходить в течение трех дней - с 26 до 28 марта, а окончательные результаты выборов должны быть объявлены до 2 апреля.

Проголосовать за одного из кандидатов имеют право около 60 млн граждан страны.

что касается прогнозов, то политологи предсказывают победу действующему президенту, а другого кандидата считают техническим. Причиной таких прогнозов является то, что Муса является малоизвестными в Египте и до выборов был сторонником Абдель Фатах ас-Сиси. К тому же, на участие в выборах Муса зарегистрировался за последние 15 минут перед закрытием приема заявлений.

Оппозиция участия в выборах решила не брать и обвинила действующую власть в репрессиях.

Добавим, что 63-летний Абдель Фатах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года.

Напомним, недавно сообщалось, что президент Мьянмы Тхин Чжо 21 марта 2018 года подал в отставку после двух лет правления. 71-летний глава государства заявил о том, что уходит со своего поста, чтобы "отдохнуть".

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Теги публикации: Египет, выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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