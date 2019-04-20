В Египте пройдет референдум по изменению конституции

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На референдуме проголосуют изменения в конституции

В Египте пройдет голосование за конституционные изменения, которые потенциально позволят президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси остаться на своем посту до 2030 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что референдум будет длиться несколько дней.

"Гражданам страны предстоит высказаться по поводу принятых парламентом поправок в основной закон, главной из которой является продление президентских полномочий", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе парламент утвердил поправки к конституции касательно продления срока полномочий президента с четырех до шести лет. Положение о том, что президент имеет право переизбираться не более двух сроков подряд, остается в силе.

В соответствии с решением избиркома, египтяне будут голосовать по каждой статье отдельно. Внутри страны референдум продлится до 22 апреля включительно, проживающие за рубежом египтяне голосуют с 19 по 21 апреля. Итоги должны быть обнародованы не позднее 27 апреля.

Добавим, что 63-летний Абдель Фатах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте в марте прошлого года прошли трехдневные выборы президента страны. Кандидатов на эту должность было два - действующий президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси и лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.