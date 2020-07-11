В Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 людей

Фото: людина тоне (flickr)

Вони намагалися врятувати потопаючого дитини

Щонайменше 11 людей потонули в Середземному морі в районі Єгипту в місті Олександрія. Люди загинули при спробі врятувати дитину.

Про це повідомляє місцеве видання Masrawy.



Трагедія сталася в районі Аль-Аджмі біля пляжу "Палм-Біч", закритого через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. З цієї причини на ньому не було рятувальних служб.



На світанку велика компанія вийшла на пляж купатися, після чого у воді почала тонути дитина. Її кинулися рятувати кілька людей, проте всі вони потонули.



"Втопилися 11 людей, у тому числі 5 пропали безвісти в морській воді", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з початку літа потонули майже 300 осіб.