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В Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 людей

Олександрія, Субота 11 липня 2020 08:18
В Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 людей
Фото: людина тоне (flickr)
Автор: Максим Зайченко

Вони намагалися врятувати потопаючого дитини

Щонайменше 11 людей потонули в Середземному морі в районі Єгипту в місті Олександрія. Люди загинули при спробі врятувати дитину.

Про це повідомляє місцеве видання Masrawy.

Трагедія сталася в районі Аль-Аджмі біля пляжу "Палм-Біч", закритого через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. З цієї причини на ньому не було рятувальних служб.

На світанку велика компанія вийшла на пляж купатися, після чого у воді почала тонути дитина. Її кинулися рятувати кілька людей, проте всі вони потонули.

"Втопилися 11 людей, у тому числі 5 пропали безвісти в морській воді", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з початку літа потонули майже 300 осіб.

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