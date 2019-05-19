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В Египте около автобуса с туристами прогремел взрыв, пострадало более 10 человек

Новости » Происшествия    19.05.2019 - 16:40
В Египте около автобуса с туристами прогремел взрыв, пострадало более 10 человек
Фото: место взрыва (twitter.com/LauraBenDavd)

В результате взрыва ранения получили 17 человек

В Египте около пирамид Гизы произошел взрыв, целью которого должен был стать автобус с туристами, в р результате происшествия пострадало 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что большинство пострадавших является иностранными туристами. Взрыв произошел рядом с забором музея в тот момент, когда мимо проезжал автобус.

В то же время Skynewsarabia сообщило, что в результате взрыва ранения получили 17 человек. 

Отметим, что данное место является одним из самых популярных для посещения туристов в стране. Ранее в этом районе произошел взрыв около автобуса с туристами из Вьетнама, что привело к гибели 4 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Германии произошел взрыв в жилом доме. В полиции заявили, что под завалами дома могут находится еще люди, а также рассказали, что за данным адресом было зарегистрировано 7 жильцов и спасателям удалось спасти из-под завалов одну женщину.

Напомним, что в Гондурасе разбился самолет с туристами, есть жертвы. Местные власти сообщили, что частный самолет упал в море вблизи острова Роатан, который входит в состав Гондураса, в результате катастрофы погибли 5 человек, среди них иностранные туристы и пилот.

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