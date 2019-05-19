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У Єгипті біля автобуса з туристами прогримів вибух, постраждало більше 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    19.05.2019 - 16:40
У Єгипті біля автобуса з туристами прогримів вибух, постраждало більше 10 осіб
Фото: місце вибуху (twitter.com/LauraBenDavd)

В результаті вибуху поранення отримали 17 осіб

В Єгипті близько пірамід Гізи стався вибух, метою якого мав стати автобус з туристами, в р результаті події постраждало 12 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що більшість постраждалих є іноземними туристами. Вибух стався поряд з парканом музею в той момент, коли повз проїжджав автобус.

У той же час Skynewsarabia повідомило, що в результаті вибуху поранення отримали 17 осіб.

Відзначимо, що дане місце є одним з найбільш популярних для відвідування туристів в країні. Раніше в цьому районі стався вибух біля автобуса з туристами з В'єтнаму, що призвело до загибелі 4 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Німеччині стався вибух у житловому будинку. У поліції заявили, що під завалами будинку можуть знаходиться ще люди, а також розповіли, що за даною адресою було зареєстровано 7 мешканців та рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів жінку.

Нагадаємо, що у Гондурасі розбився літак з туристами, є жертви. Місцева влада повідомила, що приватний літак впав у море поблизу острова Роатан, який входить до складу Гондурасу, в результаті катастрофи загинули 5 осіб, серед них іноземні туристи і пілот.

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