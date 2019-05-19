В Германии произошел взрыв в жилом доме

Фото: место происшествия (news2.fr)

Спасатели предполагают, что под завалами могут быть выжившие

На юге Германии в городе Альгой произошел взрыв в жилом трехэтажном доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stern.

В полиции заявили, что под завалами дома могут находится еще люди. Также они рассказали, что за данным адресом было зарегистрировано 7 жильцов. Спасателям удалось спасти из-под завалов одну женщину.

Сообщается, что в результате взрыва и обрушения крыши здания рухнули 3 этажа дома.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Мариуполе взрывом снесло часть жилого дома. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на улице Кренкеля, в результате инцидента пострадала пожилая пара, мужчину госпитализировали в удовлетворительном состоянии, также в результате взрыва пристройка к дому разрушена полностью, кроме того, повреждены перегородки комнат.

Напомним, что в жилом доме в Париже произошел взрыв, есть пострадавшие. В квартире жилого дома в 18-м округе Парижа произошел взрыв, в результате чего два человека пострадали, 70 человек отправили в центр временного размещения, подчеркивается, что существует риск обрушения здания.