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В Египте объявлен режим особого положения из-за смерти экс-президента

Новости » Политика    18.06.2019 - 03:31
В Египте объявлен режим особого положения из-за смерти экс-президента
Иллюстративное фото (GettyImages)

По всей территории страны выделены дополнительные полицейские патрули

После смерти свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси, Министерство внутренних дел страны объявило режим особого положения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Как сообщили египетские СМИ, по всей территории Египта выделены дополнительные наряды полиции. Также аннулированы отпуска всех сотрудников правоохранительных органов.

В государственных и частных структурах, у церквей и мечетей повышены меры безопасности.

Отметим, в Каире со время судебного процесса скончался бывший президент страны Мохамед Мурси, который был первым демократически избранным главой государства в современной истории страны. Бывший президент и глава организации "Братья-мусульмане" находился под стражей с 2013 года, после того как был свергнут в результате массовых протестов против его правления. Мурси обвинялся в шпионаже

Напомним, в апреле египетские власти продлили чрезвычайное положение в стране на три месяца и ввели комендантский час в некоторых районах северного Синая, возле Израиля и Газы. Ранее Египет ввел чрезвычайное положение для борьбы с исламистскими боевиками. До восстания 2011 года, когда свергли президента Хосни Мубарака, в Египте долгое время существовало чрезвычайное положение.

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