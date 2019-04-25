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В Египте продлили чрезвычайное положение

Новости » В мире    25.04.2019 - 11:11
В Египте продлили чрезвычайное положение
Иллюстративное фото (GettyImages)

Также в Египте ввели комендантский час

Египетские власти продлили чрезвычайное положение в стране на три месяца и ввели комендантский час в некоторых районах северного Синая, возле Израиля и Газы. Об этом сообщает .

Ранее Египет ввел чрезвычайное положение для борьбы с исламистскими боевиками. До восстания 2011 года, когда свергли президента Хосни Мубарака, в Египте долгое время существовало чрезвычайное положение.

Как сообщили власти страны, продление чрезвычайного положения должно предоставить возможность силам безопасности "принять меры, необходимые для противодействия угрозам и финансированию терроризма и позаботиться о безопасности во всех частях страны".

Добавим, что такой режим в Египте был введен в апреле 2017 года, после двух взрывов в храмах, в результате которых погибло 45 человек. С того времени чрезвычайное положение в Египте не отменяли.

Напомним, в январе 2018 года парламент Турции шестой раз продлил чрезвычайное положение, который был введен после попытки государственного переворота в 2016 году. Действие этого решения истекает 19 апреля 2018 года.

 

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