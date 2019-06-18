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В Єгипті оголошено режим особливого стану через смерть екс-президента

Новини » Політика    18.06.2019 - 03:31
В Єгипті оголошено режим особливого стану через смерть екс-президента
Ілюстративне фото (GettyImages)

По всій території країни виділені додаткові поліцейські патрулі

Після смерті скинутого президента Єгипту Мухаммеда Мурсі, Міністерство внутрішніх справ країни оголосило режим особливого стану. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Як повідомили єгипетські ЗМІ, по всій території Єгипту виділені додаткові наряди поліції. Також анульовано відпустки всіх співробітників правоохоронних органів.

У державних і приватних структурах, поблизу церков і мечетей підвищені заходи безпеки.

Відзначимо, в Каїрі на суді помер колишній президент країни Мохамед Мурсі, який був першим демократично обраним главою держави в сучасній історії країни. Колишній президент і голова організації "Брати-мусульмани" перебував під вартою з 2013 року, після того як був скинутий в результаті масових протестів проти його правління. Мурсі звинувачувався в шпигунстві

Нагадаємо, в квітні єгипетська влада продовжила надзвичайний стан в країні на три місяці і ввели комендантську годину в деяких районах північного Синаю, біля Ізраїлю і Гази. Раніше Єгипет ввів надзвичайний стан для боротьби з ісламістськими бойовиками. До повстання 2011 року, коли скинули президента Хосні Мубарака в Єгипті довгий час існувало надзвичайний стан.

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