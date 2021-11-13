В Египте из-за нашествия скорпионов погибли три человека. Более 400 были ранены

В городе Асуан, расположенном на юге Египта - три человека погибли от нашествия скорпионов, которые заполонили улицы и дома после сильного шторма. Около 450 человек были ранены от укусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сильные дожди регулярно вымывают скорпионов на улицы, а иногда даже и змей.

Медицинским центрам в селах вблизи гор и пустынь были предоставлены дополнительные дозы противоядия. В то же время врачи, которые вакцинируют от коронавируса - теперь вынуждены еще и лечить укусы скорпионов.

Жителей призывают не покидать дома и избегать мест с большим количеством насаждений.

Отмечается, что укусы скорпиона не представляют угрозу для жизни, однако дети и пожилые люди могут столкнуться с серьезными осложнениями. Около 30 из 1500 видов скорпионов производят яд, который способен убить человека.