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В Єгипті через нашестя скорпіонів загинули троє людей. Більше 400 були поранені

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Субота 13 листопада 2021 22:48
В Єгипті через нашестя скорпіонів загинули троє людей. Більше 400 були поранені Фото: в Єгипті через нашестя скорпіонів загинули троє людей (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

У місті Асуан, що розташоване на півдні Єгипту - троє людей загинули від нашестя скорпіонів, які заполонили вулиці й будинки після сильного шторму. Близько 450 людей були поранені від укусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Сильні дощі регулярно вимивають скорпіонів на вулиці, а інколи навіть й змій.

Медичним центрам у селах поблизу гір та пустель були надані додаткові дози протиотрути. Водночас лікарі, які вакцинують від коронавірусу - тепер змушені ще й лікувати укуси скорпіонів.

Мешканців закликають не покидати домівки й уникати місць з великою кількістю засаджень.

Зазначається, що укуси скорпіона не становлять загрозу для життя, втім діти й літні люди можуть зіткнутися з серйозними ускладненням. Близько 30 з 1500 видів скорпіонів виробляють отруту, яка здатна вбити людину.

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