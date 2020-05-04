В Египте частично восстанавливают работу отелей для туристов

В Египте ослабляют карантинные мероприятия на фоне пандемии коронавируса, частично разрешив работу отелей для внутренних туристов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Условием открытия является то, что заведения должны работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять. Такое решение приняли через экономические убытки, вызванные пандемией коронавируса. Потери государства в месяц составляют около 1 млрд долларов.

Кроме того, для восстановления работы гостиницы должны будут принять ряд противэпидемических мер для защиты своих клиентов. В каждом отеле также должна быть клиника с врачом, а туристам постоянно будут мерять температуру. В заведениях установят дезинфицирующее оборудование. Работников обяжут проходить экспресс-тест при входе на территорию заведения.

Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает на восстановление туристического потока после пандемии коронавируса с конца августа.

РБК-Украина писало, что на фоне продолжающейся пандемии коронавирус Греция надеется на открытие туристического сезона в июле.

Кипр позволит аэропортам восстановить работу и прибытие самолетов 9 июня, когда вступит в силу третий этап ослабление карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса. Отели также возобновят работу, указав, что им будет разрешено принимать туристов, которым будет разрешено "въезжать в страну на условиях, препятствующих распространению коронавируса".