У Єгипті частково відновлюють роботу готелів для туристів

У Єгипті послаблюють карантинні заходи на фоні пандемії коронавірусу, частково дозволивши роботу готелів для внутрішніх туристів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Умовою відкриття є те, що заклади мають працювати не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти. Таке рішення ухвалили через економічні збитки, спричинені пандемією коронавірусу. Втрати держави в місяць становлять близько 1 млрд доларів.

Крім того, для відновлення роботи готелі повинні будуть вжити ряд протиепідемичних заходів для захисту своїх клієнтів. У кожному готелі також має бути клініка із лікарем, а туристам постійно мірятимуть температуру. В закладах встановлять дезинфікуюче обладнання. Працівників зобов’яжуть проходити експрес-тест при вході на територію закладу.

Раніше повідомлялося, що Туреччина розраховує на відновлення туристичного потоку після пандемії коронавірусу з кінця серпня.

РБК-Україна писало, що на тлі триваючої пандемії коронавірусу Греція сподівається на відкриття туристичного сезону в липні.

Кіпр дозволить аеропортам відновити роботу і прибуття літаків 9 червня, коли набере чинності третій етап ослаблення карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу. Готелі також відновлять роботу, вказавши, що їм буде дозволено приймати туристів, яким буде дозволено "в'їжджати в країну на умовах, що перешкоджають поширенню коронавірусу".