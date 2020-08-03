В Египте автобус упал в канал, есть погибшие

Спасателям удалось вызволить из воды живыми 7 человек, еще 8 погибли
В Египте в районе Эль-Марьют неподалеку от пирамид Гизы микроавтобус с пассажирами упал в оросительный канал. Погибло восемь человек.
Об этом сообщает портал Al Youm As Sabi.
Авария произошла примерно в восемь часов вечера к югу от Каира.
Водитель, вероятно, не справился с управлением, автомобиль перевернулся и упал в канал.
Спасателям удалось вызволить из воды живыми 7 человек.
Фото: youm7.com
Напомним, в оккупированном Севастополе в субботу, 1 августа, произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes с автобусом, пострадали 14 человек.
Ранее в оккупированном Крыму произошла авария с маршрутным микроавтобусом; в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 8 человек, еще 7 - получили ранения.
Также сообщалось, что в Днепре фура протаранила рейсовый автобус, пострадали два человека.