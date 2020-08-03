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В Египте автобус упал в канал, есть погибшие

Каир, Понедельник 03 августа 2020 03:57
В Египте автобус упал в канал, есть погибшие
Фото: микроавтобус с пассажирами упал в оросительный канал (youm7.com)
Автор: РБК-Украина

Спасателям удалось вызволить из воды живыми 7 человек, еще 8 погибли

В Египте в районе Эль-Марьют неподалеку от пирамид Гизы микроавтобус с пассажирами упал в оросительный канал. Погибло восемь человек.

Об этом сообщает портал Al Youm As Sabi.

Авария произошла примерно в восемь часов вечера к югу от Каира.

Водитель, вероятно, не справился с управлением, автомобиль перевернулся и упал в канал.

Спасателям удалось вызволить из воды живыми 7 человек.

В Египте автобус упал в канал, есть погибшие

Фото: youm7.com

Напомним, в оккупированном Севастополе в субботу, 1 августа, произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes с автобусом, пострадали 14 человек.

Ранее в оккупированном Крыму произошла авария с маршрутным микроавтобусом; в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 8 человек, еще 7 - получили ранения.

Также сообщалось, что в Днепре фура протаранила рейсовый автобус, пострадали два человека.

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