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У Єгипті автобус впав у канал, є загиблі

Каир, Понеділок 03 серпня 2020 03:57
У Єгипті автобус впав у канал, є загиблі
Фото: мікроавтобус з пасажирами впав у зрошувальний канал (youm7.com)
Автор: РБК-Україна

Рятувальникам вдалося визволити з води живими 7 людей, ще 8  загинули

В Єгипті в районі Ель-Марьют неподалік пірамід Гізи мікроавтобус з пасажирами впав у зрошувальний канал. Загинуло восьмеро людей.

Про це повідомляє портал Al Youm As Sabi.

Аварія сталася приблизно о восьмій годині вечора на південь від Каїра.

Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і впав у канал.

Рятувальникам вдалося визволити з води живими 7 людей.У Єгипті автобус впав у канал, є загиблі

Фото: youm7.com

Нагадаємо, в окупованому Севастополі в суботу, 1 серпня, сталося зіткнення легкового автомобіля Mercedes з автобусом, постраждало 14 осіб.

Раніше в окупованому Криму сталася аварія з маршрутним мікроавтобусом; в результаті зіткнення мікроавтобусу з вантажівкою загинули 8 людей, ще 7 - отримали травми.

Також повідомлялося, що в Дніпрі фура протаранила рейсовий автобус, постраждали дві людини.

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