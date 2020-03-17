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Из Египта вернулись более 7 тыс. украинцев, - МИД

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 18:01
Из Египта вернулись более 7 тыс. украинцев, - МИД
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

6 112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады

Более 7 тыс. украинцев вернулись в Украину из египетских курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады после закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерство иностранных дел.

В МИД отметили, что в связи с пандемией украинские посольства и консульства работают в экстренном режиме.

"За сегодня уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6 112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром из Египта в Украину вернулись первые 1,5 тысячи человек. Всего из египетского курорта Шарм-эль-Шейх прилетело 9 самолетов: 6 сели в аэропорту "Борисполь", 2 - во Львове и 1 - в Харькове.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинцев начали вывозить из Египта, а в Польше людей забирают автобусами. При этом он добавил, что на Шри-Ланке застряли больше сотни украинцев.

Как сообщало РБК-Украина, с 17 марта из-за пандемии коронавируса в Украине вступил в силу запрет на международные перевозки пассажиров.

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