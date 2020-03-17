ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З Єгипту повернулися понад 7 тис. українців, - МЗС

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 18:01
З Єгипту повернулися понад 7 тис. українців, - МЗС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади

Понад 7 тис. українців повернулися до України з єгипетських курортів Шарм-ель-Шейха та Хургади після закриття авіасполучення через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства закордонних справ.

У МЗС наголосили, що у зв’язку з пандемією коронавірусу українські посольства і консульства працюють в екстреному режимі.

"За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці з Єгипту до України повернулися перші 1,5 тисячі осіб. Всього з єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх прилетіло 9 літаків: 6 сіли в аеропорту "Бориспіль", 2 - у Львові та 1 - в Харкові.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українців почали вивозити з Єгипту, а в Польщі людей забирають автобусами. При цьому він додав, що на Шрі-Ланці застрягли більше сотні українців.

Як повідомляло РБК-Україна, з 17 березня через пандемію коронавірусу в Україні вступила в силу заборона на міжнародні перевезення пасажирів.

У КМДА прокоментували можливість введення НС у Києві В НБУ рекомендували обмежити контакт з готівкою
Новини України МЗСЄгипетКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся