В Египте освободили одного из задержанных сотрудников турецкого информагентства

Власти Египта освободили одного из четырех задержанных сотрудников турецкого агентства "Анадолу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

Как сообщается, из-под стражи был освобожден гражданин Турции Хильми Балджи, который занимал должность менеджера представительства агентства в Каире.

Руководство агентства ожидает, что египетские власти освободят и трех других сотрудников.

Напомним, в Каире (Египет) полиция задержала четырех сотрудников турецкого информационного агентства "Анадолу". Полицейские днем 15 января вторглись в офис агентства. Сотрудники увезены в неизвестном направлении.

В МИД Турции заявили, что Анкара ожидает от властей Египта незамедлительного освобождения сотрудников агентства "Анадолу".

Ранее РБК-Украина писало, что в поезде Брест - Варшава на границе задержали главного редактора белорусского издания by24.org Владимира Чуденцова по подозрению в хранении наркотиков.