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В ООН намерены расследовать задержание турецких журналистов в Каире

Новости » Общество     16.01.2020 - 06:53
В ООН намерены расследовать задержание турецких журналистов в Каире
Иллюстративное фото (un.org)

В ООН будут изучать этот вопрос

В ООН обеспокоены задержанием четырех сотрудников турецкого агентства "Анадолу" в Каире и намерены расследовать инцидент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Анадолу".

По словам пресс-секретаря главы Всемирной организации Стефана Дюжаррик, в ООН будут изучать этот вопрос.

"Новости о задержаниях и арестах журналистов всегда вызывают у нас беспокойство. Мы изучим этот вопрос", - сказал Дюжаррик.

РБК-Украина писало, что в Каире (Египет) полиция задержада четырех сотрудников турецкого информационного агентства "Анадолу". Полицейские днем 15 января вторглись в офис агентства. Сотрудники увезены в неизвестном направлении.

В МИД Турции заявили, что Анкара ожидает от властей Египта незамедлительного освобождения сотрудников агентства "Анадолу".

Ранее РБК-Украина писало, что в поезде Брест - Варшава на границе задержали главного редактора белорусского издания by24.org Владимира Чуденцова по подозрению в хранении наркотиков.

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