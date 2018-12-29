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Египет заявил об убийстве десятков "террористов" после нападения в Гизе

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 15:20
Египет заявил об убийстве десятков "террористов" после нападения в Гизе
Фото: нападение на автобус в Каире (twitter.com almonitor)

В тайниках боевиков было изъято большое количество оружия и взрывчатки

В Єгипте во время спецоперации силовиками было убито 40 предполагаемых боевиков-террористов. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Египта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, правоохранители провели рейды на три тайника "террористов" - в городе Гиза, а также на Синайском полуострове.

По данным МВД Египта, "террористические элементы" намеревались совершить серию нападений на правительственные учреждения, туристические объекты, религиозные учреждения и представителей органов охраны правопорядка.

Кроме физического устранения боевиков, в их тайниках было изъято большое количество оружия и взрывчатки.

Напомним, вчера, 28 декабря,в районе пирамид Гизы в Каире неизвестные взорвали туристический автобус.

В результате теракта погибли двое туристов из Вьетнама, еще десять человек пострадали.

Ранее РБК-Украина писало о восьми погибших, еще четверо получили травмы в результате ДТП в Египте. Авария произошла на севере страны на автотрассе, которая объединяет Каир и Александрию. По неустановленным причинам, на высотной эстакаде перед въездом в город Даманхур произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем с прицепом. В момент аварии прицеп упал на микроавтобус с людьми.

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