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Єгипет заявив про вбивство десятків "терористів" після нападу у Гізі

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 15:20
Єгипет заявив про вбивство десятків "терористів" після нападу у Гізі
Фото: напад на автобус у Каїрі (twitter.com almonitor)

В схованках бойовиків було вилучено велику кількість зброї та вибухівки

У Єгипті під час спецоперацій силовиками було вбито 40 ймовірних бойовиків-терористів. Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ Єгипту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, правоохоронці здійснили рейди на три схованки "терористів" - у місті Гіза, а також на Сінайському півострові.

За даними МВС Єгипту, "терористичні елементи" мали на меті здійснити серію нападів на урядові інституції, туристичні об'єкти, релігійні установи та представників органів охорони правопорядку.

Окрім фізичного усунення бойовиків, в їхніх схованках було вилучено велику кількість зброї та вибухівки.

Наагадаємо, вчора, 28 грудня,у районі пірамід Гізи в Каїрі невідомі підірвали туристичний автобус.

В результаті теракту загинули двоє туристів з В'єтнаму, ще десять людей постраждали.

Раніше РБК-Україна писало, що вісім людей загинули, ще четверо отримали травми в результаті ДТП в Єгипті. Аварія сталася на півночі країни на автотрасі, що з'єднує Каїр і Олександрію. Із невстановлених причин, на висотній естакаді перед в'їздом в місто Даманхур сталося зіткнення мікроавтобуса з вантажним автомобілем з причепом. У момент аварії причіп впав на мікроавтобус з людьми.

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