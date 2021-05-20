Египет возобновил визовый сбор для туристов

Власти Египта приняли решение возобновить визовый сбор для туристов. Плата за въезд в страну составит 25 долларов с человека.

Для получения визы путешественникам необходимо представить заграничный паспорт, который будет действовать еще не менее полугода после визита. Получить визу можно онлайн, оформив и оплатив ее не позже чем за семь дней до поездки, или после прибытия в страну.

Издание отмечает, что в Египте завершился период по оформлению бесплатных виз для иностранных туристов.

Напомним, с 1 ноября прошлого года Египет отменил визовый сбор для туристов, прибывающих в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан. Однако упрощенный въезд в страну действовал до 30 апреля.

Кроме того, в Египте продлили действие карантинных ограничений до конца мая.

Ранее сообщалось, что с 15 мая Турция ослабляет правила въезда в страну для украинцев. В частности, украинцам разрешат въезжать в Турцию без ПЦР-теста на коронавирус.

Добавим, что Кипр с 10 мая снимет все ограничения для вакцинированных туристов, в том числе и из Украины.