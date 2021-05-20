Египет возобновил визовый сбор для туристов

Власти Египта приняли решение возобновить визовый сбор для туристов. Плата за въезд в страну составит 25 долларов с человека.
Об этом сообщает издание Egypt Independent.
Издание отмечает, что в Египте завершился период по оформлению бесплатных виз для иностранных туристов.
Для получения визы путешественникам необходимо представить заграничный паспорт, который будет действовать еще не менее полугода после визита. Получить визу можно онлайн, оформив и оплатив ее не позже чем за семь дней до поездки, или после прибытия в страну.
Напомним, с 1 ноября прошлого года Египет отменил визовый сбор для туристов, прибывающих в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан. Однако упрощенный въезд в страну действовал до 30 апреля.
Кроме того, в Египте продлили действие карантинных ограничений до конца мая.
Ранее сообщалось, что с 15 мая Турция ослабляет правила въезда в страну для украинцев. В частности, украинцам разрешат въезжать в Турцию без ПЦР-теста на коронавирус.
Добавим, что Кипр с 10 мая снимет все ограничения для вакцинированных туристов, в том числе и из Украины.